Балашихинский городской суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России В Балашихинский городской суд Подмосковья поступило дело в отношении двух бывших сотрудников Следственного комитета РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, которых обвиняют в получении самой крупной в истории современной России взятки — свыше 2,7 тысячи биткоинов, что составляет более 16,5 млрд рублей по курсу на 13 июня текущего года.
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