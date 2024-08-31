Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России, поделился мнением о том, почему Артем Дзюба, Антон Миранчук и Георгий Джикия не могут найти команду.
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