В свое время поторопились с реабилитацией японских военных преступников. Ошибка исправляется

Петр НИКОЛЕНКО В июне 2024 г. в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий распоряжением главы российского правительства были внесены изменения, суть которых – в «недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности».