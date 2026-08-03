БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В свое время поторопились с реабилитацией японских военных преступников. Ошибка исправляется

В свое время поторопились с реабилитацией японских военных преступников. Ошибка исправляется

Петр НИКОЛЕНКО  В июне 2024 г. в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий распоряжением главы российского правительства были внесены изменения, суть которых – в «недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности».

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