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Репрессии как в Советском Союзе

Репрессии как в Советском Союзе

А на выборах в США только и разговоров, что про СССР и коммунизм.Mediaite: «как в СССР» — Трамп обвинил Байдена в преследовании верующих в АмерикеБывший президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал действующего главу Белого дома, католика Джо Байдена в применении репрессий против католиков в США в советском стиле, сообщает Mediaite.

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