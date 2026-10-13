Новосибирцам посоветовали смотреть в окно вместо работы

Утром за окном серо, на улице холодно, световой день становится короче, а список рабочих задач никуда не исчезает.
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Где такой умный работает какой то бред наверно депутат только гуляет и в окошко смотрит