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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцам посоветовали смотреть в окно вместо работы

Новосибирцам посоветовали смотреть в окно вместо работы

Утром за окном серо, на улице холодно, световой день становится короче, а список рабочих задач никуда не исчезает.

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