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  • Natalija Osminina
    А может и не надо. Он же ведет армянский народ к его судьбе. Зачем препятствовать?ЕРЕВАН ПРЕВРАЩАЕТ...
  • Геннадий
    ...надо было эту Тварь повесить как муссолини...ЕРЕВАН ПРЕВРАЩАЕТ...
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ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

Хинштейн: охранники "Крокуса" имели оружие, но не доставали его из хранилища У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Конечно комплексно. Трудно будет, но справимся.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.
Natalija Osminina
То, что Россия справится - в этом сомнения нет. Похоже пришло время &quot;начинать&quot;.
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4 час.

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