Политика как он...
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Появилось первое фото кабины истребителя Су-57

Появилось первое фото кабины истребителя Су-57

Первыми из гражданских увидеть и сфотографировать кабину российского истребителя пятого поколения Су-57 удалось посетителям авиасалона Airshow China в Чжухае.

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Комментарии
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Сергей Кторов
Ну и где фотография-то.??
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