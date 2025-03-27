Юрист Марина Китова рассказала о запрете рекламы в запрещенных сетях

Марина Китова, бывший прокурор, а ныне практикующий юрист, рассказала Zaya.ru о социальных сетях. В России принят законопроект о внесении изменений в действующие федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».
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