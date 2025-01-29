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ИИ настроит детские слуховые импланты за минуты

ИИ настроит детские слуховые импланты за минуты

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для использования экспертной настройки кохлеарного импланта на основе ИИ создан на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи (СПб НИИ ЛОР) Минздрава РФ.

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