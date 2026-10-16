За три квартала 2026 года количество сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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