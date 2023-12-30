В субботу в Пулково задержали семь рейсов

Петербургский аэропорт готов к обслуживанию пассажиров на прилёт и вылет. В субботу, 30 декабря, из петербургского аэропорта Пулково вылетят с задержкой семь самолётов, следует из онлайн-табло воздушной гавани.
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