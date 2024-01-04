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В Казахстане автобус провалился в яму

В Казахстане автобус провалился в яму

Тела двух человек обнаружены на месте падения в обвал автобуса близ золоторудной шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области, сообщил республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

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