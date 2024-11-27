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Свежие комментарии

  • лариса
    селедка,как селёдкаСугудай по-мурман...
  • лариса
    Действительно,я бы со всеми ингредиентами согласилась(Можно назвать блюдо по другому)Но какой укроп и кинза на севере...Сугудай по-мурман...
  • Елена Попова
    Сугудай с уксусом и пряностями???Это не сугудай, а извращение какое -то. Свежая рыбка, чир, муксун,нельма, селедочка-...Сугудай по-мурман...

Домашний сыр. Как его готовили в советское время. Делюсь рецептом и готовлю сама, когда удается купить хороший творог

Домашний сыр. Как его готовили в советское время. Делюсь рецептом и готовлю сама, когда удается купить хороший творог

Рецепт не из книги, а храню его в памяти. Научилась готовить этот сыр от мамы. Помню, этот рецепт не раз выручал нашу семью и в 90-е годы.

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