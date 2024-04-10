Мэр Таганрога сообщил об атаке дронов

Угроза атаки БПЛА была объявлена в среду, 10 апреля, в Таганроге Ростовской области. Мэр города Андрей Фатеев призывал население по возможности спуститься на нижние этажи, глава региона Василий Голубев отмечал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.