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Патрик Шик: «Левандовски – лучший нападающий мира сейчас. Интересно, как можно столько забивать»

Нападающий «Байера» Патрик Шик оценил игру форварда «Баварии» Роберта Левандовского. «Очевидно, что Левандовски – лучший нападающий мира на данный момент, не только из-за голов, но и из-за его работы на команду.

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