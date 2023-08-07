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Франция прекращает помощь Буркина-Фасо из-за конфликта в Нигере. Какими будут последствия?

Франция прекращает помощь Буркина-Фасо из-за конфликта в Нигере. Какими будут последствия?

Франция объявила о приостановке финансирования и оказания помощи в целях развития Буркина-Фасо, обвинив эту африканскую страну в поддержке мятежников в Нигере, которые свергли законно избранного президента Махамаду Иссуфу в феврале этого года.

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Lana
Буркина-Фасо в Питере под крылышко России перешла уже
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