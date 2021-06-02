Три новых резидента ТОР Столица Арктики появятся до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Еще три новых резидента - порт "Лавна", проект "Новый Мурманск" и месторождение "Федорова тундра" - появятся в Мурманской области на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" до конца 2021 года.