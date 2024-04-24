Обострение борьбы вокруг кресла Шойгу неизбежно: Истинная причина задержания замминистра Иванова

Источники сообщили о том, что в ближайшее время случится обострение борьбы вокруг кресла министра обороны Сергея Шойгу: "В сложившейся ситуации обострение политической борьбы вокруг кресла министра обороны просто неизбежно".
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