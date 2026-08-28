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Zero Hedge

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Trump Stuns By Outright Dismissing Notion Putin Preparing To Attack A NATO State

Trump Stuns By Outright Dismissing Notion Putin Preparing To Attack A NATO State

Trump Stuns By Outright Dismissing Notion Putin Preparing To Attack A NATO State President Trump has added fuel to the fire of controversy and speculation over the question of why CIA Director John Ratcliffe made a surprise and highly rare trip to Moscow on Tuesday.

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