Trump Stuns By Outright Dismissing Notion Putin Preparing To Attack A NATO State President Trump has added fuel to the fire of controversy and speculation over the question of why CIA Director John Ratcliffe made a surprise and highly rare trip to Moscow on Tuesday.
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