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В Веневском районе в 2024 году газифицируют девять населенных пунктов

В Веневском районе в 2024 году газифицируют девять населенных пунктов

В Веневском районе в 2024 году пройдет газификация девяти населенных пунктов, о чем стало известно в ходе рабочей поездки в муниципалитет первого заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева.

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