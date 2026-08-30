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Регионы России

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В Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый газ в семье с ребёнком

В Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый газ в семье с ребёнком

В Санкт-Петербурге 23-летний мужчина вечером 29 августа распылил перцовый баллончик в семье, находившейся в подъезде дома на Кондратьевском проспекте, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

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