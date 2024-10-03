Миллионеры отдадут должное: кому из вкладчиков банков придет "письмо счастья" из ФНС

В этом году некоторые россияне впервые заплатят налог на процентный доход с крупных вкладов. Соответствующий закон был принят еще в 2020-м, однако начисление НДФЛ отложили сперва из-за пандемии, затем в связи с началом специальной военной операции.
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