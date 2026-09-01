Стало известно, какие астрономические явления можно увидеть в сентябре

Важной датой месяца станет 23 сентября, когда произойдет осеннее равноденствие Сентябрь порадует любителей астрономии сразу несколькими заметными событиями.
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