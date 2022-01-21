Владимир Ефимов заявил, что инвесторы передадут Москве 17 школ и детских садов по договорам участия

В декабре прошлого года Москва заключила ряд договоров участия. Согласно им, инвесторы безвозмездно передадут городу еще 17 новых школ, детских садов и благоустроенный участок дороги, чья общая стоимость составит около 17,7 миллиарда рублей.
В декабре прошлого года Москва заключила ряд договоров участия. Согласно им, инвесторы безвозмездно передадут городу еще 17 новых школ, детских садов и благоустроенный участок дороги, чья общая стоимость составит около 17,7 миллиарда рублей.
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