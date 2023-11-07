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Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Как сообщают СМИ, актриса не подозревала, что болезнь зашла так далекоГолливудская актриса Деми Мур навестила бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией, после его летнего отдыха в Италии.

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