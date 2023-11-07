Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Как сообщают СМИ, актриса не подозревала, что болезнь зашла так далекоГолливудская актриса Деми Мур навестила бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией, после его летнего отдыха в Италии.
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