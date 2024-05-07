Ко Дню радио на Марсовом поле высадили кусты сирени

Этот праздник отмечается 7 мая по всей России Сотрудники Автоматической телефонной станции Смольного высадили кусты сирени на Марсовом поле в честь Дня радио, который отмечается сегодня по всей России, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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