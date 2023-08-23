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Где смотреть UFC 293 Адесанья — Стрикленд, Волков — Туиваса: во сколько прямая трансляция 10 сентября

Где смотреть UFC 293 Адесанья — Стрикленд, Волков — Туиваса: во сколько прямая трансляция 10 сентября

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.

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