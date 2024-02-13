Вот это ремесло: молоток, кусачки и старый пенёк. Сидишь три месяца без денег, потом за день получаешь годовую прибыль

Когда человек решает уйти из "скучного" офиса или прекратить работать у станка "на дядю", после чего удариться в творчество и зарабатывать на хлеб (всегда) с маслом (вполне реально) и даже с икрой (бывает, но редко), иногда с чёрной (у единиц).