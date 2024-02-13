Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

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Вот это ремесло: молоток, кусачки и старый пенёк. Сидишь три месяца без денег, потом за день получаешь годовую прибыль

Вот это ремесло: молоток, кусачки и старый пенёк. Сидишь три месяца без денег, потом за день получаешь годовую прибыль

Когда человек решает уйти из "скучного" офиса или прекратить работать у станка "на дядю", после чего удариться в творчество и зарабатывать на хлеб (всегда) с маслом (вполне реально) и даже с икрой (бывает, но редко), иногда с чёрной (у единиц).

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СБ
Сергей Бунцов
Вариант дела на любителя
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