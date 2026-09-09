Ushakov named the country for the expected trilateral talks on Ukraine

Abu Dhabi may once again become a platform for trilateral negotiations between Russia, Ukraine and the United States in the event of a resumption of the negotiation process.
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