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GlobalFoundries столкнулась со снижением выручки из-за концентрации на зрелых техп...

GlobalFoundries столкнулась со снижением выручки из-за концентрации на зрелых техп...

GlobalFoundries столкнулась со снижением выручки из-за концентрации на зрелых техпроцессахКомпания GlobalFoundries отчиталась о результатах четвёртого квартала и всего 2023 года, заявив о важных инфраструктурных изменениях в спросе, которые повлияли на снижение выручки.

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