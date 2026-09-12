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Александр Мостовой: «Играй Александр Мостовой, «Локомотив» обыграл бы «Зенит». А одному Андрею будет тяжело, поэтому он, наверное, и решил в запасе остаться»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал непопадание Андрея Мостового в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Зенитом» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:0, первый тайм).

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