Новая профессия для Стэйтема: “Мастер” от режиссера Дэвида Эйра выйдет 10 апр...

Новая профессия для Стэйтема: “Мастер” от режиссера Дэвида Эйра выйдет 10 апреля 2025 года в российском прокатеКак стало известно, новый фильм от режиссера Дэвида Эйра (“Пчеловод”) с Джейсоном Стэйтемом “A Working man” официально выйдет в российский прокат под названием “Мастер” 10 апреля 2025 года.