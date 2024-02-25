Симоньян назвала ненормальным, что канадца посадили за обращение «она» к дочери

Ситуация, когда житель Канады назвал свою дочь «она» вопреки желанию подростка и попал за это в тюрьму, и когда дети в штате Вашингтон могут менять себе пол, не ставя в известность родителей, является ненормальной.
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