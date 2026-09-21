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Тульские новости

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Предварительные итоги выборов в Тульском округе №181

Предварительные итоги выборов в Тульском округе №181

По состоянию на 6:00 в Тульском одномандатном округе № 181 обработано 62,33% протоколов участковых избирательных комиссий.

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