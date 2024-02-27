Работники крупных предприятий Приднестровья начали увольняться

Фото: pridnestrovie-tourism.comВ Приднестровье сейчас крайне сложное экономическое положение. По словам министра экономразвития Сергея Оболоника, в прошлом году во многих отраслях приднестровской экономики отмечено серьёзное сокращение производства.
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