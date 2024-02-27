Добрый День: но...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Зачем вывели? Там весь остров голая скала - спрятаться не где. Представьте себе, как обстреливают этот островок укры....Змеиный опустел –...
  • Александр
    Таких сообщателей надо выставлять в клетках в объектах, которым они угрожали.Приднестровье нак...
  • Lehanaizhe
    Это какой-то либеральный китайский мудак, даже у них есть такиеКитай склоняется ...

Работники крупных предприятий Приднестровья начали увольняться

Работники крупных предприятий Приднестровья начали увольняться

Фото: pridnestrovie-tourism.comВ Приднестровье сейчас крайне сложное экономическое положение. По словам министра экономразвития Сергея Оболоника, в прошлом году во многих отраслях приднестровской экономики отмечено серьёзное сокращение производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх