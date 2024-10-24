Штрудель: необычный рецепт российских немцев в казане

Штрудель у российских немцев — это не просто десерт, а полноценное блюдо, которое готовят в казане. В отличие от австрийской версии, в рецептах российских немцев штрудель бывает не только яблочным, но и часто дополняется мясными или овощными начинками и готовится на пару.
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