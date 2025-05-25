Коммунальщики объяснили, почему в Кондопоге не будет горячей воды два месяца

С 9 июня в Кондопоге запланировано отключение горячей воды на 2 месяца. Как объяснили в Кондопожском ММП ЖКХ объемы работ приличные — новые трубы предстоит проложить от точки разграничения с сетями комбината за каналом, под двумя автодорогами, через эстакаду до теплокамеры за баскетбольной площадкой у бассейна, а оттуда до теплокамеры на перекрестке ул.