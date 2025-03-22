Россия сохраняет свои нефтяные поставки в Индию и Китай

Экспорт нефти из России в Индию и Китай временно сократился из-за введенных запретов. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия, однако азиатские государства вновь закупают российскую нефть на высоком уровне.
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