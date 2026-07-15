Суд в Салехарде приговорил экс директора «Ямалавтодора» к 6 годам колонии

В Салехарде 13 июля оглашен приговор бывшему директору «Ямалавтодора» Давиду Сарашвили. Экс руководитель приговорен к 6 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере миллиона рублей и запрету на работу в отрасли в течение трех лет после освобождения.