Анатолий Вассерман: Подоляк перекладывает на РФ реалии Украины словами о средневековье

Украинские власти в своей идеологии пытаются создать максимальный контраст между Россией и собственной страной, используя для этого самые архаичные образцы, рассказал NEWS.
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