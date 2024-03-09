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Анатолий Вассерман: Подоляк перекладывает на РФ реалии Украины словами о средневековье

Анатолий Вассерман: Подоляк перекладывает на РФ реалии Украины словами о средневековье

Украинские власти в своей идеологии пытаются создать максимальный контраст между Россией и собственной страной, используя для этого самые архаичные образцы, рассказал NEWS.

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Комментарии
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Владимир Байден
В хохлостане обязательо провести после все зачтсто дедегенрацию
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14 час.
Владимир Байден
Подолчка повесить на хрщатике на любом каштане
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14 час.
АМ
Анна Марихина
Тут упор на деньги. Мол они с неба на всех вас посыпятся как только в европу все зайдем......! Но оказалось что не на всех...., теперь они еще надеяться, что с ними со всеми их гайдуки - подляки поделятся??!
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10 час.

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