Вы не знали? Кошкам тоже нужны витамины!

Они поддерживают иммунную систему, способствуют росту шерсти и правильному обмену веществ. Есть только одно НО: если ваша кошка получает полноценный сбалансированный корм, то дополнительные витамины ей не потребуются.
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