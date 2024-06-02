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Вы не знали? Кошкам тоже нужны витамины!

Вы не знали? Кошкам тоже нужны витамины!

Они поддерживают иммунную систему, способствуют росту шерсти и правильному обмену веществ. Есть только одно НО: если ваша кошка получает полноценный сбалансированный корм, то дополнительные витамины ей не потребуются.

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