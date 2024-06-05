Столичные НКО примут участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу»

Также будет представлена информация о волонтерских мероприятиях в больницах Свыше 50 московских некоммерческих организаций (НКО) подготовили программу для этих площадок, как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
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