А что делают хохлы с подобными??? АФГАН Сотрудники ФСБ задержали завербованного службой безопасности Украины мужчину, работавшего на стройке в Калужской области.
Во всем мире спецслужбы карают предателей, только мы прощаем ...
Комментарии
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Пульхерия Djem
А почему не с сказали,что его дядька сбушник? Одна мать никогда бы этого не сделала,только при помощи сбу.Гореть им в аду! Как же жаль наших мальчиков!!! Кара этого ублюдка должна стать делом чести ФСБ!!!
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1 час.
НС
Надежда Савинкова
Согласна. К стенке!!! Родственников в солнечный Магадан!
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1 час.
Алексей Зорин
Объявить награду 1 миллион евро, тому кто его грохнет и предоставит неопровержимые доказательства, хоть уши его. Думаю очередь из желающих будет, не сосчитать. Он для всех грязь и для хохлов тоже.
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1 час.
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