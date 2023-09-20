Пульхерия Djem

А почему не с сказали,что его дядька сбушник? Одна мать никогда бы этого не сделала,только при помощи сбу.Гореть им в аду! Как же жаль наших мальчиков!!! Кара этого ублюдка должна стать делом чести ФСБ!!!