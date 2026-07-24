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Царьград

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Генерал-майор Липовой раскрыл: беспилотники ВСУ летели на Петербург из Прибалтики

Генерал-майор Липовой раскрыл: беспилотники ВСУ летели на Петербург из Прибалтики

Сергей Липовой заявил, что атаковавшие Санкт-Петербург беспилотники были запущены с территории Прибалтики.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Даже не удивительно заявление генерала Липового, а мы снова будем слать предупреждения и сверх угрозы этим обезумевшим русофобским приебалтам... Бить надо по ним и не жалеть...
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