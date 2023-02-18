Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.