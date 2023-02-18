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Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян

Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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