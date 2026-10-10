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Царьград

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Дагестанка рассказала о погибшем на СВО сыне. Зал встал. Слёз никто не сдержал

Дагестанка рассказала о погибшем на СВО сыне. Зал встал. Слёз никто не сдержал

В Красногорске на мероприятии памяти участников СВО выступила Зайнаб Курбанова — мать погибшего военнослужащего Камала Курбанова.

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