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Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арест одного из самых приближенных к бывшему министру обороны Сергею Шойгу подчиненных, генерала армии Павла Попова, продолжил серию громких дел, связанных с коррупцией в Минобороны РФ.

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Комментарии
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Мария Ваняшева
У Шойгу рыльцо в пушку наверняка,если покопаться,
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1 д.
Тамара Кукушкина
Продолжение будет,а закончится уходом на пенсию самого Шойгу.
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1 д.
лл
лина любимцева
А сам Шойгу как бы &quot;не при чем&quot;?... Не верю...  Да... СОВМЕСТНЫЕ ОХОТЫ ОБЪЕДИНЯЮ НАВСЕГДА?
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1 д.

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