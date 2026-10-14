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Татар-информ

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Водитель вылетел из авто и погиб после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в РТ

Водитель вылетел из авто и погиб после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в РТ

Смертельное ДТП в Заинском районе Татарстана Фото: © Госавтоинспекция Татарстана Страшное ДТП произошло сегодня, 14 октября в Заинском районе Татарстана.

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