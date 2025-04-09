Рваная серия с «Авто» и статус «Ак Барса» в КХЛ: что ждет Гатиятулина в матчах с «Динамо»

Казанцы с большим трудом преодолели первый раунд плей-офф КХЛ. Почему такие сложности Казани в стартовых сериях Кубка Гагарина сюрпризом не стали, за счет чего Анвар Гатиятулин прошел «Авто» и чего ждать от серии второго раунда – в материале «ТИ-Спорта».