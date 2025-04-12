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Работа FPV-дронов по украинским солдатам в окрестностях села Поповка

Работа FPV-дронов по украинским солдатам в окрестностях села Поповка Белгородской области.

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